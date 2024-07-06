Москва, 6 июля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах, заявил 6 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости / POOL

«Это будет официальный визит. И мы надеемся, что главам удастся пообщаться и в неформальной обстановке. И состоятся конечно переговоры и в узком составе, уже непосредственно в Кремле, и в расширенном составе — в составе делегаций», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит 8–9 июля Россию с официальным визитом. В ходе переговоров с президентом России с Владимиром Путиным стороны обсудят перспективы дальнейшего развития «традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня».

2 июля агентство Bloomberg сообщило, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию подчёркивает важность связей Москвы и Нью-Дели и является дипломатической победой президента РФ Владимира Путина.