Одесса, Украина, 6 июля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул избил тренера одесского фитнес-клуба. Конфликт развязался после того, как пострадавший высказался в адрес украинского военнослужащего, сообщает Life.

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По данным СМИ, двое мужчин начали задавать провокационные вопросы тренеру фитнес-клуба. Они спрашивали, какого он мнения о вооружённых силах Украины (ВСУ) и, в частности, о батальоне «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ответ фитнес-тренер грубо высказался в адрес военнослужащего ВСУ, имя которого не указывается. Через время в здание спортклуба приехал украинский активист Демьян Ганул и избил тренера за его высказывания. На опубликованных фотографиях видно окровавленное лицо пострадавшего, а также следы крови на полу.

Затем, по информации СМИ, мужчину посадили в микроавтобус военных. Как сообщил сам Ганул, тренера забрали сотрудники военкомата, которые впоследствии вручили ему повестку и отправили проходить военно-врачебную комиссию.

В апреле Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Демьяна Ганула. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ «уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений» и «нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». По второй статье ему грозит срок до 20 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, Демьян Ганул является бывшим руководителем силового блока одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также других радикальных формирований. Он стал одним из организаторов и исполнителем убийств в одесском Доме профсоюзов. Днём 2 мая 2014 года начались потасовки между активистами Антимайдана и радикалами Евромайдана. Горожане укрылись от нападавших националистов в Доме профсоюзов, но те окружили и подожгли здание. В результате трагедии погибли 48 человек, пострадали более 240.