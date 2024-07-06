Будапешт, 6 июля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на следующей неделе проведёт несколько встреч, которые будут настолько же неожиданными, как и переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Britta Pedersen/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«У меня будет несколько встреч на следующей неделе, которые будут настолько же неожиданными, (как и встреча с Путиным. — Прим. ред.)», — сказал он журналисту швейцарской газеты Die Weltwoche.

Как отметил Орбан, он решил встретиться с российском лидером, потому что является не «другом Путина», как его называют в западной прессе, а «другом мира».

Как передавало ИА Регнум, Виктор Орбан прибыл в Москву 5 июля.

По итогам переговоров с Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии назвал главной задачей его страны на время её председательства в Совете ЕС обеспечение мира в Европе. Он пояснил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта сильно отличаются друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к его завершению, добавил он.

Владимир Путин подчеркнул, что РФ остаётся открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но Киев этого не желает. По его словам, украинские спонсоры продолжают пытаться использовать эту страну и её народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией.

Перед поездкой в Москву 2 июля премьер Венгрии совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.