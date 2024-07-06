Лондон, 6 июля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для газеты Daily Mail заявил, что в поражении консервативной партии на прошедших выборах в парламент страны виновата партия Reform UK и её лидер-основатель Найджел Фараж.

IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

Как отметил бывший глава правительства Великобритании, СМИ рассматривают эти выборы как политический эквивалент астероида, который «упал на полуостров Юкатан и привёл к гибели динозавров».

«В этом провале есть загадка — и она заключается в том, почему тори (консерваторы. — Прим. ред.) понесли такие потери, когда поддержка лейбористов была такой слабой. Ответ сложный, как и в случае с вымиранием динозавров. Но астероид Юкатан в этой катастрофе был очевиден: это была Reform (UK)», — пишет Джонсон.

В подтверждении своего заявления политик привёл разговор с одним из парламентариев, который был уверен в своей победе, однако вскоре понял, что потенциальные избиратели проголосовали за кандидата от Reform UK, а не за него, в результате чего место в палате общин получил представитель лейбористов.

Однако, по мнению Джонсона, лейбористское большинство в парламенте «построено на песке».

Как передавало ИА Регнум, лейбористская партия Великобритании получила 412 мест в палате общин — нижней палате парламента — по итогам подсчёта голосов в 649 из 650 избирательных округов. Лейбористы одержали уверенную победу и обеспечили себе больше половины из 650 мест. Проигравшим им консерваторам достанется 121 мандат. Еще 71 место в парламенте займут либеральные демократы, получившие на выборах рекордный результат.

Представители Шотландской национальной партии займут девять мест, утратив 37. Ещё четыре мандата получит Reform UK.

Бывший премьер-министр Риши Сунак признал поражение Консервативной партии Великобритании на выборах и покинул пост. По его словам, избиратели вынесли консерваторам «отрезвляющий вердикт». Консервативная партия находилась у власти 14 лет, получив большинство голосов на четырёх последних выборах в парламент.

Преемником Сунака стал лидер лейбористов Кир Стармер. Он получил мандат на формирование правительства от короля Карла III и вступил в должность. Сунак останется в парламенте, но бывший премьер Лиз Трасс и министр обороны Грант Шаппс потеряли свои места.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что победа лейбористов не внушает оптимизма с точки зрения улучшения российско-британских отношений. Прежние их высказывания не говорят о гибкости и стремлении нормализовать отношения с Москвой, отметил он.

Политолог Никита Ляховецкий напомнил об интригах Стармера и заявил, что Лейбористская партия больше не представляет интересы рабочего класса и простых людей. По его словам, смена консерваторов на лейбористов не приведёт к изменению политики Великобритании в отношении к России, поскольку обе партии являются русофобскими.