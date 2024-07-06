Раменское, Московская область, 6 июля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Сильный порыв ветра в подмосковном Раменском снёс с фундамента частный дом и повредил крышу, сообщает 6 июля РЕН ТВ в своём Telegram-канале.

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Инцидент произошёл накануне, 5 июля, во время бушевавшей в Москве и области непогоды. В публикации также отмечается, что от забора на территории садовых товариществ, расположенных в этом районе, практически ничего не осталось.

Информации о пострадавших не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля непогода накрыла сразу несколько регионов европейской части России и Москву. Порывы ветра в столице достигали 25 метров в секунду. В отдельных районах столицы прошёл сильный дождь. По словам синоптиков, в этот день в столице выпало две трети месячной нормы осадков.

В Домодедовском городском округе во время сильного ветра и ливня с грозой на мужчину упало дерево, он не выжил. Кроме того, сообщалось, что при падении деревьев во время грозы с сильным ветром в Москве пострадали два человека, они госпитализированы. Всего в столице зафиксировали падение 24 деревьев.