Москва, 6 июля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. В Москве стартовал финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное», в котором участвуют 300 команд из разных регионов России. Итоги проекта подведут 8 июля — в День любви, семьи и верности. Об этом заявила пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Илья Питалев/РИА Новости

В мастерской управления «Сенеж» состоялась торжественная церемония открытия финала конкурса. На мероприятии собрались семьи со всей России. Так, например, Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе своего выступления особо отметил семью Безруковых, которые не только приехали на финал, но и отпраздновали в прошлом году 70 лет совместной жизни.

Также на день открытия приехал Герой России, лётчик-космонавт Андрей Борисенко вместе с супругой Натальей. Они рассказали о своих семейных традициях и поделились секретами сохранения крепкой семьи.

Во время финала участники столкнутся с серией из различных заданий, которые направлены на логику и раскрытие творческих способностей. Кроме того, они смогут принять участие в лекциях, мастер-классах от партнёров, а также встречах с известными гостями.

Победившие в финале семьи получат сертификаты на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий. Остальные 300 финалистов смогут отправится в семейные путешествия.

Уточняется, что в полуфинале конкурса приняли участие 1897 человек, среди которых есть многодетные семьи, которые воспитывают 20 детей, и супруги, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет.

Ректор Президентской академии и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что всего в конкурсе приняли участие более 600 тысяч человек, из-за чего он стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Как сообщало ИА Регнум, в рамках Дня семьи, любви и верности свои мероприятия реализовывает и компания VK. Например, в преддверии праздника 6 и 7 июля на центральных улицах девяти городов России работают фотографы, которые могут бесплатно запечатлеть всех желающих вместе с их семьями.

Ранее в Государственной думе предложили сделать День семьи, любви и верности выходным для многодетных семей.