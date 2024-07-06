Москва, 6 июля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. 83% россиян поддерживают проведение конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей», следует из результатов опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Илья Питалев|РИА Новости

Специалисты ВЦИОМ провели опрос о социальном эффекте конкурса среди граждан от 18 лет. 80% респондентов полагают, что такая инициатива способствует продвижению традиционных семейных ценностей.

77% жителей России уверены в том, что конкурс способствует сближению поколений, 84% отметили, что подобные инициативы нужны нашей стране. Результатами опроса поделился ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля в Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» стартовал финал конкурса «Это у нас семейное», в котором участвуют 300 команд из 83 регионов России.

Итоги будут подведены 8 июля, в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Идея создания конкурса «Это у нас семейное» принадлежит самарской семье Скатковых. В 2022 году её поддержал президент России Владимир Путин. О запуске проекта российский лидер объявил 1 сентября 2023 года.

Этот проект стал самым массовыми из всех, что были представлены в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». По данным пресс-релиза, участниками заочной формы конкурса стали 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов страны. В их числе также была одна семья из Казахстана.