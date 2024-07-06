Тегеран, 6 июля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Интеграция российской платёжной системы «Мир» и иранской Shetab завершена, заявил 6 июля председатель Центрального банка (ЦБ) Ирана Мохаммад Реза Фарзи.

AP/TASS

Он сообщил, что в ходе переговоров с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной в Санкт-Петербурге были определены требования по подключению платёжной системы «Мир» к иранской Shetab.

«Проект вступил в операционную фазу», — приводит слова Фарзина агентство IRNA.

С 22 августа 2024 года владельцы карт Shetab смогут через российские банкоматы снимать рубли. В будущем российские граждане смогут расплачиваться картами «Мир» в Иране.

Фарзин добавил, что стороны подписали соглашение о ликвидности национальных валют для облегчения двусторонней торговли.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен заявил, что в республике готовят пилотный проект по приёму карт платёжной системы «Мир» и отрабатывают технические детали.

Президент России Владимир Путин 4 июля провёл встречу с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером на полях саммита ШОС в Астане. Он отметил, что ирано-российские отношения носят дружественный и конструктивный характер и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении.