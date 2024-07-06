Украина, 6 июля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Склад с беспилотниками, боекомплектом, а также находившимися внутри помещений операторами дронов вооружённых сил Украины (ВСУ) был поражён ударом по временно подконтрольной Киеву Васильевке Херсонской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

РИА Новости / Евгений Биятов

«Днём 4 июля был нанесён удар по военному складу в Снигирёвском районе. По сведениям сопротивления, сгорел склад не только с БК, но и с беспилотными аппаратами, сгорела вся команда «дроноводов», которой хвастались в ВСУ», — говорится в публикации.

По информации Лебедева, к этому моменту с места уничтожения склада удалось извлечь тела 14 погибших украинских бойцов. О числе раненых неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, ночью 5 июля взрывы были слышны в Киевской области и подконтрольном ВСУ Херсоне. Сирены предупредили население городов об опасности с воздуха в 04:40 мск. Также мощный взрыв прогремел в Черноморске Одесской области.

5 июля координатор николаевского подполья сообщил о том, что российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Черноморске под Одессой, в числе которых портовый склад боеприпасов и центр подготовки диверсантов с инструкторами НАТО.