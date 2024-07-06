Тегеран, 6 июля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Инаугурация Масуда Пезешкиана на пост президента Ирана состоится в ближайшее время, заявил министр внутренних дел (МВД) республики Ахмад Вахиди.

(сс) Ayoub Ghaderi

По его словам, после того, как Наблюдательный совет подтвердит проведение выборов главы государства, в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи будет объявлено, кто из кандидатов в итоге был выбран.

После этого письмо будет утверждено верховным лидером, а после состоится инаугурация избранного президента в парламенте. Далее новый президент назначит новый кабинет министров, передаёт «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, реформист Масуд Пезешкиан по результатам второго тура победил на досрочных выборах президента Ирана. Общая явка избирателей составила 49,8%, за Пезешкиана проголосовали 16,384 млн избирателей (53,6%).

Поле победы он назвал своих конкурентов братьями и пообещал протянуть всем руку дружбы и привлечь к участию в развитии страны.

Внеочередные выборы объявили в Иране после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. 19 мая вертолёт Bell 212, на котором он возвращался из Азербайджана, потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли девять человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Обязанности президента страны временно перешли к вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Раиси похоронили 23 мая в родном городе Мешхеде.