Москва, 6 июля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Встреча министров иностранных дел Венгрии и Германии Петера Сийярто и Анналены Бербок в Будапеште, запланированная на 8 июля, переносится по техническим причинам, сообщает портал hvg. hu со ссылкой на заявление венгерского МИД.

Attila Volgyi/Global Look Press Петер Сийярто

«В связи с непредвиденными изменениями в расписании министра министерство иностранных дел попросило перенести визит на более поздний срок», — сообщили порталу в министерстве.

При этом уточняется, что причина носит исключительно технический, а не политический характер.

По данным агентства Reuters, МИД ФРГ был якобы «поражён» решением Венгрии перенести министерскую встречу. В Берлине считают, что дипломатам требуется «серьёзная и честная дискуссия» после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля, на своей странице в соцсети Х он написал, что прибыл в столицу России для продолжения «мирной миссии». Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Орбан прибыл на переговоры как председатель Совета Евросоюза, а не только как партнёр России.

На Западе венгерского премьера подвергли критике. В частности, его визит в Россию решительно осудил канцлер Германии Олаф Шольц. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия якобы не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что у Орбана нет мандата ЕС на визит в Россию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после этого напомнил, что Орбан руководит правительством суверенной страны, и в Будапеште не будут отвечать на критику его визита в Россию. Он также призвал не путать европейских политиков, выступающих за продолжение конфликта на Украине, с населением Европы.

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, истерика из-за встречи Путина и Орбана подтверждает, что Евросоюзу и власти США нужен горячий конфликт, а не мир.