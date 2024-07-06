Москва, 6 июля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Риски распространения чумы в России исключены, сообщили в Роспотребнадзоре.

Илья Питалев/ РИА «Новости»

«Роспотребнадзор на постоянной основе проводит мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом. В мире ежегодно регистрируются сотни случаев опасных заболеваний, включая смертельные исходы, особенно в странах: Африки, Азии, США», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В службе отметили, что в России проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны. Так, мероприятия по недопущению заболевания в страну включает тщательный мониторинг активности природных очагов чумы, организацию вакцинация населения по эпидпоказаниям в природных очагах, проведение необходимых противоэпидемических мер.

«Благодаря этой работе в РФ за последнее десятилетие не зафиксировано ни одного случая чумы у человека», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Вместе с этим отмечается, что для профилактики распространения чумы из трансграничных очагов ведомством при поддержке правительства РФ реализуется программа сотрудничества с такими странами, как Казахстан, Китай, Киргизия, Монголия, Узбекистан и Таджикистан.

В службе заверили, что эпидемические риски находится под контролем. Противочумные вакцины в России имеются в достаточном количестве.

«Разработаны и зарегистрированы диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований. Обеспечена стабильная санитарно — эпидемологическая ситуация», — заключили в Роспотребнадзоре.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня Роспотребнадзор направил экстренный запрос в европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации о вспышке холеры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

Роспотребнадзор отметил, что в связи с обострением ситуации в мире из-за вспышек холеры Роспотребнадзором в марте и апреле были приняты необходимые меры по недопущению рисков распространения заболевания на территории России.

По данным службы, в РФ ситуация с холерой стабильная, страна готова к выявлению болезни и реагированию. Ведомство также отметило, что усилило проверки санитарно-эпидемиологической обстановки на приграничных территориях.

До этого в подполье сообщили, что в Херсоне зафиксирована вспышка холеры, есть погибшие. По данным подполья, в больницах находятся уже порядка 100 человек, не менее 12 скончались, преимущественно — военные.

15 июня в подполье сообщили, что среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области началась эпидемия брюшного тифа. Трое военнослужащих умерли, ещё 12 находятся в тяжёлом состоянии, 31 — в состоянии средней степени тяжести, отмечалось в сообщении. В подполье уточнили, что речь идёт преимущественно о военнослужащих 123-й отдельной бригады теробороны и 34-м полке нацгвардии Украины.