Бишкек, 6 июля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. У граждан, готовивших государственный переворот в Киргизии, изъяли 70 единиц оружия и 255 тысяч патронов. Об этом сообщило издание «РИА Новости» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Киргизии.

Игорь Егоров/РИА Новости

По данным СМИ, в результате обысков «были обнаружены 50 единиц оружия, 20 пистолетов, 255 тысяч единиц боеприпасов». Силовики нашли и другие предметы, которые свидетельствовали о готовящемся перевороте. Так, например, были изъяты 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 38 бронежилетов, два дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества, а также экстремистская литература.

Также в ходе обыска обнаружили «личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату Жогорку Кенеша Кыргызстана Марлену Маматалиеву». Уточняется, что по данному факту проводятся дополнительные следственные и оперативные мероприятия.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля спецслужбы Киргизии предотвратили попытку государственного переворота в стране, обезвредив группу лиц, планировавших захватить власть насильственными методами. В рамках расследования уголовного дела были задержаны пять человек.

Ранее стало известно, что спецслужбы Киргизии обвинили директора строительной компании и активиста Имамидина Ташова в попытке госпереворота. В отношении него было возбуждено уголовное дело о насильственном захвате власти и злоупотреблении полномочиями.