Бишкек, 6 июля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Церемония поднятия флага Белоруссии состоялась 6 июля в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине, сообщает радио Sputnik.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Белорусский флаг у здания секретариата поднял генсек ШОС Чжан Мин и министр иностранных дел республики Максим Рыженков, который прибыл накануне в Пекин с официальным визитом, утоняется в публикации.

4 июля на саммите в Астане республика стала десятым членом ШОС. С 2010 года она была партнёром организации по диалогу, в 2015-м году получила статус наблюдателя. В 2023 году в Самарканде было подписано решение о начале вступления Белоруссии в состав Шанхайской организации.

Как сообщало ИА Регнум, заявку на вступление в ШОС Белоруссия подала в июле 2022 года, а в ноябре 2023 года завершила ратификацию меморандума о присоединении к организации.

Президент России Владимир Путин отмечал, что вступление Белоруссии укрепит возможности ШОС в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области. Республика должна стать полноформатным участником объединения.

В настоящее время в организации состоят 10 государств, включая Россию, Китай, Казахстан, Индию, Пакистан, Иран, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Белоруссию. Также с ШОС взаимодействуют два государства в статусе наблюдателя и 14 партнёров по диалогу.