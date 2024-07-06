Москва, 6 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. «Аэрофлот» перенёс ряд рейсов из-за непогоды в Москве и области, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.

Simon Belcher/Global Look Press

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе в прошедшую ночь, которые привели к корректировке расписания, время вылета части рейсов за 06.07 будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов», — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали следить за информацией на сайте авиакомпании и на информационных табло аэропортов. Службы «Аэрофлота» и аэропорта предпринимают все необходимые действия, чтобы обеспечить пассажирам услуги своевременной отправки в пункты назначения.

По данным Telegram-канала «360», в Шереметьево рейс Москва — Красноярск не может вылететь более 11 часов. Пассажиры рассказали, что на посадку их пустили только в 6:30, однако спустя полтора часа попросили выйти обратно.

Согласно онлайн-табло Шереметьево, 6 июля перенесли или отменили более 30 вылетов. По данным региональных СМИ, многие приехавшие в эту ночь пассажиры опоздали на свои рейсы и сейчас пытаются купить новые билеты.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля десятибалльный шторм накрыл сразу несколько регионов европейской части России и Москву. Порывы ветра в столице достигали 25 метров в секунду.