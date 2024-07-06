Москва, 6 июля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по подозрению в совершении экономических преступлений, сообщили 6 июля журналистам в правоохранительных органах.

Пресс-служба Ленинского суда/ТАСС

В отношении Омарова, чьи сыновья участвовали в совершении терактов в регионе, возбудили уголовные дела, пояснили правоохранители.

23 июня главу Сергокалинского района задержали и допросили из-за возможной причастности его сыновей к терактам в Дербенте и Махачкале, по месту его жительства прошли обыски. Позже стало известно, что в числе ликвидированных спецслужбами боевиков был 31-летний сын Омарова Осман.

Глава Дагестана Сергей Меликов 24 июня объявил, что уволил Омарова с поста главы Сергокалинского района из-за причастности его сыновей к теракту. По мнению главы республики, в этом вопросе должна быть полная ответственность.

25 июня стало известно о задержании Омарова по делу о мелком хулиганстве. Позже стало известно, что экс-главу района арестовали за мат. Омаров отрицал обвинения в том, что матерился, но в постановлении суда указано, что прохожие слышали от него нецензурные выражения возле дома №3 на улице Пушкина в Махачкале.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля Магомед Омаров вышел на свободу после 10 суток административного ареста.