Гонконг, Китай, 6 июля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Начало ходовых испытаний патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 2355 свидетельствует о стратегическом внимании РФ к Арктик. Такое мнение высказал в своей статье обозреватель Asia Times Габриэль Онрада.

Валентин Егоршин/ТАСС

Как заметил журналист, ледокол предназначен для ведения боевых действий в заполярных условиях. Так, отмечает Онрада, «Иван Папанин» демонстрирует обширные арктические интересы РФ.

«Включение Россией ледокольного флота «Ивана Папанина» отражает её более обширные интересы в Арктике и военную стратегию, обусловленную в первую очередь многогранными и взаимосвязанными проблемами экономики и безопасности», — отмечает Онрада.

Журналист также обращает внимание на то, что вооружение ледокола включает 76-мм пушку АК-176МА и, вместе с этим, может быть оснащено контейнерными пусковыми установками для крылатых ракет «Клуб» и «Калибр», что значительно повышает его потенциал боевой возможности.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что самый мощный атомный ледокол в мире «Россия» должен быть построен ориентировочно к 2030 году.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что строящийся на Дальнем Востоке сверхмощный атомный ледокол «Россия» проекта 10 510 «Лидер» имеет стратегическое значение для страны.

В конце апреля этого года «Роскомсмос» сообщил, что в России создали первую в мире гидрометеорологическую космическую систему для наблюдения за Арктикой и прилегающими территориями.