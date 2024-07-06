Одесса, Украина, 6 июля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. В Одессе и портовом городе Южный Одесской области произошли взрывы. Об этом в своём Telegram-канале сообщило украинское интернет-издание «Страна. ua».

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Дым после взрыва в Одессе. Сообщают о взрыве в портовом городе Южный Одесской области», — говорится в публикации.

Мэр города Одесса Геннадий Труханов в своём Telegram-канале подтвердил данные о взрыве.

Как передавало ИА Регнум, с вечера 5 июля в городе Сумы на Украине начала работать сирена воздушной тревоги. Затем, 6 июля там прозвучала серия взрывов. Спустя несколько минут один из украинских телеканалов заявил о том, что в Полтавской области тоже произошёл взрыв. Однако никакие подробности о случившемся инциденте и возможных повреждённых объектах не приводились.

Ранее стало известно о прогремевшем взрыве в Черниговской области Украины. Спустя время взрыв произошёл в порту Черноморска в Одесской области. В тот же день телеканал ТСН заявил, что на фоне объявленной воздушной тревоги в Житомирской, Черниговской и Сумской областях Украины также были слышны взрывы.