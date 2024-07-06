Брянск, 6 июля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. В Брянской области в результате атаки украинскими дронам посёлка Белая Берёзка два частных дома получили повреждения, сообщил 6 июля губернатор региона Александр Богомаз.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов посёлок Белая Берёзка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате террористической атаки частично повреждены два домовладения», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины утром 6 июля выпустили семь снарядов по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Утром 6 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино вновь подвергся обстрелу ВСУ, в результате которого пострадал мирный житель, различные повреждения получили дома, автомобили, здания социального объекта и промышленного предприятия.

6 июля украинский FPV-дрон атаковал фургон в посёлке Новая Маячка в Херсонской области. Налёту подвергся центральный рынок в посёлке, расположенном в Алёшкинском муниципальном округе. Ранены женщина и двое мужчин, их госпитализировали. Состояние двоих пострадавших тяжёлое.