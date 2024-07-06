Пермь, 6 июля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. В Перми ликвидирован цех по производству контрафактного алкоголя, изъято 45 тонн спиртосодержащей жидкости, сообщили 6 июля Ura.ru в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

По данным ведомства, жители Перми организовали на территории города подпольный цех по производству суррогата алкоголя. Сотрудники ФСБ задержали участников группы и изъяли контрафакт в объёме 45 тонн спиртосодержащей жидкости.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Как предавало ИА Регнум, осенью в Москве по подозрению в хищении и поставке контрафактных компонентов для высокоточного оружия был задержан руководящий сотрудник одного из предприятий ОПК. Возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Максимальный срок наказания по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

В июле 2023 года в Иркутской области обнаружили сеть сбыта контрафактного алкоголя и сигарет. Сотрудники полиции задержали семерых мужчин в возрасте от 32 до 67 лет, которые больше двух лет продавали предпринимателям региона нелегальные алкоголь и сигареты. Незаконный товар бизнесмены получали из разных уголков России. Возбуждено уголовное дело по статье о закупке, хранении, перевозке и продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в особо крупном размере. Максимальные санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.