Москва, 6 июля, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщил 6 июля Первый канал.

Стукалин Евгений/Photo ITAR-TASS Аза Лихитченко

«Сегодня пришла печальная новость: не стало Азы Лихитченко», — сказал ведущий во время эфира.

Причину смерти ведущий не назвал. Он отметил, что на экране Лихитченко была сдержанной, уверенной и открытой. Она завоевала всенародную любовь, рассказывая советским зрителям о главных событиях в жизни страны.

Азалия Лихитченко родилась 20 ноября 1937 года в Москве. Мечтая стать актрисой, поступила в Школу-студию МХАТ. Будучи студенткой, она прошла конкурс на диктора телевидения, а после окончания вуза уехала в Крым. Артистка выступала в Севастопольском русском драматическом театре, но в сентябре 1960 года её вызвали в Москву для работы в Гостелерадио СССР.

В 1968 году, когда появилась новостная программа «Время», Лихитченко вошла в число её ведущих. Диктором она работала до 1993 года. В 1988 году Лихитченко присвоили звание народной артистки РСФСР, а в 2011 году наградили орденом Дружбы за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания.