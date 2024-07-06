Москва, 6 июля, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Два человека пострадали при падении на них деревьев во время грозы с сильным ветром и градом в Москве, сообщили в оперативных службах.

Андрей Черкасский ИА Регнум

«В результате падения деревьев из-за непогоды в Москве пострадали два человека, они госпитализированы», — сообщили там.

Отмечается, что во время стихийного бедствия также пострадали семь автомобилей, всего в столице зафиксировали падение 24 деревьев.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля десятибалльный шторм накрыл сразу несколько регионов европейской части России и Москву. Порывы ветра в столице достигали 25 метров в секунду. В отдельных районах столицы прошёл сильный дождь, были зафиксированы случаи падения деревьев.

20 июня на столицу обрушился ураган «Эдгар». Мощный ливень и бушующий ветер валили деревья, а также ухудшали видимость на дорогах. В некоторых районах Подмосковья наблюдались смерчи. В результате стихийного бедствия в Москве двое человек погибли, а 35 пострадали. Известно, что на одного из погибших упало дерево. Из-за полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.