Москва, 6 июля, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана, сообщает 6 июля пресс-служба Кремля.

Sobhan Farajvan/Global Look Press Масуд Пезешкиан

Российский лидер направил иранскому коллеге сердечные поздравления, пожелал успехов, крепкого здоровья и благополучия. Он отметил, что отношения Москвы и Тегерана носят дружественный, добрососедский характер, два государства эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности», — отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Как сообщало ИА Регнум, реформист Масуд Пезешкиан по результатам второго тура победил на досрочных выборах президента Ирана. Общая явка избирателей составила 49,8%, за Пезешкиана проголосовали 16,384 млн избирателей (53,6%). Его соперник по второму туру консерватор Саид Джалили получил 13,538 млн голосов (44,3%). В первом туре кандидаты не преодолели порог в 50% голосов, явка избирателей составила 40%.

Поле победы Пезешкиан назвал своих конкурентов братьями, пообещал протянуть всем руку дружбы и привлечь к участию в развитии страны.

Внеочередные выборы объявили в Иране после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. 19 мая вертолёт Bell 212, на котором он возвращался из Азербайджана, потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли девять человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Обязанности президента страны временно перешли к вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Раиси похоронили 23 мая в родном городе Мешхеде.