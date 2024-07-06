Москва, 6 июля, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Зенитчики российской военной группировки «Запад» днём и ночью следят за небом в зоне спецоперации, распознают и уничтожают вражеские цели. Об этом рассказал командир боевой машины зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» с позывным Румын.

Кадр из видео

«Сейчас в основном работа ведётся по БПЛА противника самолётного типа: «Валькирия», крыло. Выдвигаемся на задачу, устанавливаем свой комплекс, после чего разворачиваемся и ведём наблюдение», — сказал Румын на видео, опубликованном 6 июля в Telegram-канале Минобороны РФ.

При выявлении вражеской воздушной цели, пояснил он, объявляется готовность и наносится поражение. Зенитчики ликвидируют цель после того, как не получают ответа на запрос «свой-чужой».

В Минобороны добавили, что в этот раз расчёт ЗРК «Стрела-10» мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ «Фурия» и «Валькирия».

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что за неделю с 29 июня российские средства ПВО перехватили 42 снаряда РСЗО HIMARS и Vampire, а также 451 беспилотник ВСУ. Кроме того, за этот период сбиты два самолёта МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 британских крылатых ракет Storm Shadow, семь французских управляемых авиабомб Hammer и американская противорадиолокационная ракета HARM.