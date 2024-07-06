Вашингтон, 6 июля, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в мае приобрели у России обогащённый уран на $209,5 млн — максимум с марта прошлого года, следует из расчётов по данным статбюро США.

Донат Сорокин/ТАСС

Так, в мае объём экспорта составил 91,1 тонны на $209,5 млн, что стало максимумом с марта 2023 года, когда был поставлен обогащённый уран на $245,9 млн.

В целом США приобрели обогащенный уран на максимальную за всё время сумму — $987 млн, впервые с июля 2015 года покупки были у всех основных поставщиков.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент США Джо Байден в ходе выступления в Вашингтоне с агитационной речью заявил о намерении страны выйти из-под зависимости от российского ядерного топлива, обеспечивающего около четверти всего объёма потребностей более 90 коммерческих реакторов, что делает Россию главным иностранным поставщиком этого ресурса для США.

В российской госкорпорации «Росатом» заявили, что принятый законопроект о запрете на импорт урана из России носит деструктивный характер для глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, а также имеет выраженный политический подтекст. Кроме того, инициатива окажет негативное влияние на ситуацию в атомной энергетике не только в Соединённых Штатах, но и в других странах, принимающих подобные нерыночные решения.