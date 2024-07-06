Тегеран, 6 июля, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Победивший во втором туре выборов президента в Иране Масуд Пезешкиан назвал братьями своих конкурентов, передаёт агентство Nour News.

Sobhan Farajvan/Global Look Press Масуд Пезешкиан

«Я протяну всем руку дружбы и привлеку каждого для развития страны. Конкуренты — мои братья», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, после обработки 100% бюллетеней избирателей стало известно, что реформист Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре на досрочных выборах президента Ирана.

Общая явка избирателей составила 49,8%, за Пезешкиана проголосовали 16,384 млн избирателей (53,6%). Его соперник по второму туру консерватор Саид Джалили получил 13,538 млн голосов (44,3%).

Внеочередные выборы президента объявили после гибели в авиакатастрофе лидера Ирана Эбрахима Раиси 19 мая. Вертолёт Bell 212, на котором он летел, потерпел крушение. Всего в авиакатастрофе погибли девять человек. Похороны Раиси состоялись 23 мая в Мешхеде.