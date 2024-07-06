Москва, 6 июля, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Систему охраны инфраструктурных объектов с использованием FPV-дронов протестировали на одном из действующих гражданских аэродромов российские специалисты. Об этом сообщил разработчик проекта гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, пишут 6 июля «Известия».

Евгений Биятов/РИА Новости

Он отметил, что испытания прошли успешно, при этом аэродром продолжал работать в штатном режиме. FPV-пилоты работали под управлением диспетчеров аэродрома. Тесты подтвердили радиотехническую совместимость FPV-системы с системами аэродрома.

«Наша система охраны FPV-ПВО — это не только дроны с «пушкой», но и необходимое наземное оборудование и специальная подготовка пилотов охраны», — пояснил Кузякин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кузякин рассказал о создании в России FPV-дрона «Джокер-10», который может в течение месяца находиться в засаде и ждать дистанционного включения. При попадании к противнику беспилотник взрывается. Его уже начали применять в зоне спецоперации.