Киев, 6 июля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. На территории всей Украины ранним утром 6 июля объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 07:22 сирены предупредили об опасности с воздуха население Киева. Затем в течение двух минут воздушная тревога распространилась по всем регионам республики.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные ночью 6 июля нанесли три удара по заводу «Сумыхимпром» в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО. Завод имеет большую территорию, ангары, железнодорожные пути. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В Краснодарском крае в ночь на 6 июля киевские боевики атаковали гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. В результате падения обломков беспилотников в двух станицах загорелись резервуары с топливом.