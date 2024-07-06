Краснодар, 6 июля, 2024, 07:03 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в ночь на 6 июля киевские боевики атаковали гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. В результате падения обломков беспилотников в двух станицах загорелись резервуары с топливом. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Дроны ВСУ были сбиты подразделениями ПВО в Ейске. При падении обломков незначительные повреждения получила вышка сотовой связи.

В станице Павловской из-за упавших на нефтебазу фрагментов уничтоженного в небе беспилотника загорелись резервуары с топливом.

Дрон боевиков киевского режима атаковал нефтехранилище в станице Ленинградской, произошло возгорание резервуара с топливом, уточнили в оперштабе.

По предварительной информации, при атаке ВСУ на три района Кубани никто не пострадал. На местах инцидентов работают оперативные службу, ведётся ликвидация возгораний.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области город Шебекино вновь подвергся обстрелу ВСУ, в результате которого пострадал мирный житель, различные повреждения получили дома, автомобили, здания социального объекта и промышленного предприятия.

Украинские военные атаковали зажигательными боеприпасами окрестности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Огромный лесной пожар вспыхнул 4 июля в десятке метров от энергоблоков станции.