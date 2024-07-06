Дамаск, 6 июля, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Помощник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль скончалась в больнице через три дня после аварии под Дамаском. Об этом сообщила SANA.

SANА Луна аш-Шибль

Аш-Шибль занимала должность директора Управления по политике и СМИ, затем, с 2020 года, она была специальным советником Асада.

Аш-Шибль родилась в 1975 году.

Президент выразил соболезнование семье погибшей.

Как сообщало ИА Регнум, Луна аш-Шибль с серьёзными травмами попала в реанимацию после ДТП 2 июля. Известно, что автомобиль с ней вылетел с дороги. Аш-Шибль доставили в больницу Дамаска. Врачи обнаружили у неё кровоизлияние в голове.

В Москве вечером 5 июля в результате лобового столкновения автомобилей на Кутузовском проспекте погиб мужчина, двое пассажиров пострадали. Водитель автомобиля Tesla не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota. От удара машины отбросило на два других автомобиля.