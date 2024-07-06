* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 6 июля, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Нацбатальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозил главе киевского режима Владимиру Зеленскому расправой в случае согласия на мирные переговоры с Москвой. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

ИА Регнум Владимир Зеленский

«Начштаба «Азова»* сказал Зеленскому: «Даже не думай о мирном договоре. Это будет твой конец». Снова «Азов»* занимается тем, что делал всегда, — угрожает ему смертью. И это реальность — нацисты контролируют Украину до самого конца», — пояснил Риттер.

Американец считает, что нацистские формирования являются для США «крайне удобным инструментом» и позволяют контролировать Киев, а также вести борьбу с Россией на уничтожение.

Как сообщало ИА Регнум, батальон «Азов»* фактически совершил на Украине военный переворот, запугав Зеленского. Такое мнение озвучила американская журналистка Ким Иверсен.

Всё происходящее подтверждает, что военным конфликтом на самом деле руководит батальон «Азов»*, считает Иверсен.

24 июня Зеленский уволил Юрия Содоля с поста командующего объединёнными силами ВСУ. На его место он назначил бригадного генерала Андрея Гнатова.

Госбюро расследований Украины проверит действия Содоля на харьковском направлении, написало издание «Украинская правда».

Начальник штаба бригады нацгвардии Богдан Кротевич призвал ГБР провести расследование в отношении Содоля. Причиной он назвал потери в рядах ВСУ и утрату территорий.