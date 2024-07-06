Вашингтон, 6 июля, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что он является парнем, который остановил президента России Владимира Путина, расширил НАТО и сплотил 50 стран вокруг Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Главу Белого дома спросили, в состоянии ли он в следующие четыре года управлять страной.

«Джордж, я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина», — сказал Байден.

Также в числе своих заслуг он вспомнил о создании тихоокеанского альянса AUCUS и о том, что Южная Корея инвестировала десятки миллиардов долларов в развитие американской полупроводниковой промышленности.

Как сообщало ИА Регнум, Байден заявил, что причиной провала на выступлении в теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом являются международные поездки, которые были у него на протяжении всего месяца.

Один из крупнейших спонсоров Демократической партии Америки, соучредитель Netflix Рид Хастингс призвал главу Белого дома Джо Байдена отказаться от дальнейшего участия в президентской гонке.

Четверо из десяти американцев не уверены, что действующий президент США Джо Байден в случае переизбрания доживёт до конца своего второго срока. Об этом заявила директор социологической компании по изучению общественного мнения JL Partners Скарлетт Магуайр.

Президент США в 14-минутном интервью назвал себя «чернокожей женщиной».