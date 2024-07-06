Вашингтон, 6 июля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден признался, что не проходил тест на когнитивные способности, а также не стал отвечать на вопрос о том, готов ли он обнародовать результаты такого тестирования.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Не сдавал тест, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу ABC.

Байден проигнорировал вопросы о возможном тестировании, подчеркнув, что «результаты его работы ежедневно» доказывают его профессионализм.

«Я не думаю, что есть хоть кто-либо более квалифицированный, чем я, для того, чтобы быть президентом и выиграть гонку», — заявил он.

При этом оппонента на выборах Дональда Трампа Байден открыто назвал «патологическим лжецом».

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден в очередной раз дал повод общественности усомниться в своей эффективности к дальнейшему исполнению обязанностей. Президент в 14-минутном интервью радиостанции WURD в Филадельфии назвал себя «чернокожей женщиной».

Байден признал, что «облажался» на теледебатах с Дональдом Трампом. Вместе с тем он заявил, что собирается сделать так, чтобы выиграть выборы, как в 2020 году.

Сам президент в качестве причины провала в теледебатах назвал международные поездки, которые были у него на протяжении всего месяца.

Один из крупнейших спонсоров Демократической партии Америки, соучредитель Netflix Рид Хастингс призвал Байдена отказаться от дальнейшего участия в президентской гонке.