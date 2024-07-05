Севастополь, 6 июля, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Севастополь 5 июля простился с погибшей от удара американской ракеты ATACMS воспитателем детского сада № 93 Людмилой Хариной. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Telegram-канал Михаила Развожаева Людмила Харина

В день атаки украинских боевиков Людмила была на пляже вместе с супругом и двумя детьми. Редко выпадало, когда семья могла вместе собраться на отдыхе, отметил глава региона.

В момент удара женщина погибла на месте, сын и муж с тяжелыми ранениями были эвакуированы в Москву, дочка получила лёгкие ранения.

«Родные приняли решение не хоронить Людмилу без присутствия всех членов семьи. Только вчера десятилетний сын Максим и его отец вернулись после лечения в Севастополь», — написал губернатор.

По словам Развожаева, на отпевании во Владимирском соборе — усыпальнице адмиралов — было много горожан, которые пришли проститься с погибшей.

«Очень горько терять таких людей, но ещё сложнее пережить такое горе», — добавил Развожаев, выразив соболезнования семье.

Людмила Харина заняла второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2024».

Как сообщало ИА Регнум, боевики нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, подрыв осколочной боевой части пятой ракеты произошёл в воздухе.

В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 получили ранения.

На лечение в ведущие медицинские учреждения Москвы были направлены 22 человека, среди которых 12 детей и десять взрослых. В больницах Севастополя остаются 12 пациентов.

При этом все дети уже выписаны.