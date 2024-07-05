Братислава, 6 июля, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, впервые появился на публике. Об сообщили словацкие СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

Политик выступил с речью по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия. Этот праздник является в Словакии государственным. Торжественное мероприятие проходило в Девинском граде в Братиславе.

Отмечается, что Роберт Фицо ещё не до конца прошёл курс реабилитации после ранения.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Фицо было совершено 15 мая, когда он проводил встречу с жителями словацкого города Гандловы. Нападавший произвёл пять выстрелов, его задержали. В покушении обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Он признал свою вину.

Фицо выступал против поставок оружия Украине и отправки военных.

Глава МИД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что обвиняемый поддерживал киевский режим и выступал против остановки поставок вооружений для ВСУ. Министр также уточнил, что у стрелка мог быть сообщник.

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой назвал покушение на Фицо «чудовищным преступлением».