Москва, 5 июля, 2024, 23:44 — ИА Регнум. В Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» 5 июля стартовал финал конкурса «Это у нас семейное», в котором участвуют 300 команд из 83 регионов России, сообщили в пресс-службе АНО «Россия страна возможностей».

Участников финала конкурса поприветствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он поблагодарил семьи за пример, который они подают своим детям и всей стране.

«Сегодня к нам приехали супруги Безруковы — Евдокия Васильевна и Василий Николаевич отметили в прошлом году 70 лет совместной жизни. Давайте стараться брать с них пример», — сказал Сергей Кириенко.

Также к участникам финала конкурса «Это у нас семейное» обратился министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, который пожелал им расти и стремиться к новым достижениям.

«Вы являетесь олицетворением большой многопоколенной семьи под названием «Россия». Сегодня вы победители, потому что за каждым из вас стоит большая семейная команда, вы точно знаете, с кем можно разделить радость, которая станет от этого еще сильнее, и трудности, которые окажутся не такими уж трудностями», — отметил Котяков.

Как подчеркнул ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, в конкурсе приняли участие более 600 тыс. человек.

«На кону материальные призы, но наши конкурсанты уже давно решили, что главное для них — быть вместе. Задания объединили поколения, бабушки, дедушки и внуки стали чаще общаться, учиться друг у друга, семьи подружились между собой», — сказал Комиссаров.

В финале конкурса участники будут выполнять интеллектуальные, творческие и логические задания. Для них проведут лекции и мастер-классы, дискуссии, концерты и встречи с известными гостями.

Как сообщало ИА Регнум, победители конкурса «Это у нас семейное» будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Во Владивостоке в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное» одержали победу 14 семейных команд из 10 регионов Дальнего Востока (ДФО). В заключительный день заместитель проректора по научно-исследовательской работе Института современной психологии и родологии» Елена Гейнц провела мастер-класс по созданию семейной летописи. Семейные команды выступили со своими творческими номерами: они читали стихи, играли на музыкальных инструментах, пели песни и представляли танцевальные номера.