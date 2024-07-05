Москва, 5 июля, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Таможенники Казахстана вновь стали задерживать российские большегрузы, перевозящие европейские товары на полуприцепах компаний из стран Евросоюза. О том, что это началось с 1 июля сообщила в своём обращении Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Минтранс.

ТАСС

«Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана в связи с применением новых ограничений», — говорится в письме.

При этом, полуприцепы задерживают в Казахстане после выгрузки товаров. В письме АСМАП, пишет РБК, говорится, что подобные действия создают препятствия для «эффективного применения механизма перецепки или перегрузки», который действует в России с октября 2022 года. Тогда российское правительство ввело ответный запрет на въезд на территорию европейских грузоперевозчиков, но при этом разрешило перецепку товаров с их фур на российские и белорусские автомобили.

С проблемами из-за механизма перецепки перевозчики уже сталкивались осень 2022 года. Тогда в Казахстане было задержано не менее восьми российских фур с товарами из Европы.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Литвы одобрило предложенный парламентом республики запрет с 3 июня на импорт 2,8 тыс. наименований различных товаров российского и белорусского происхождения.

Пограничники в Литве перестали пропускать грузовые автомобили из Калининградской области, из-за чего на КПП «Чернышевское» скопилась очередь.