Москва, 5 июля, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Журналисты Олеся Герасименко и Сергей Ежов пополнили реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

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По информации ведомства, Герасименко (спецкорреспондент Русской службы «Би-би-си») распространяла недостоверную информацию, которая направлена на формирование негативного образа ВС РФ, выступала против спецоперации. Она проживает за границей.

Ежов (журналист-расследователь The Insider, признан нежелательным в России) распространял недостоверные данные о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Также выступал против СВО.

Кроме того, в реестр включены юрист Григорий Вайпан, муниципальные депутаты Петербурга Сергей Трошин и Фёдор Уткин.

Как сообщало ИА Регнум, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить комика Александра Гудкова. Он не раз выступал с осуждением российской спецоперации на Украине, написав в соцсетях, что ему «стыдно», что он родился 24 февраля, в день, когда началась СВО.

Кроме того, он отличился пародией «Я узкий» на песню Шамана «Я русский».

Писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) могут оштрафовать за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.