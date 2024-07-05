Москва, 5 июля, 2024, 22:31 — ИА Регнум. В Москве вечером 5 июля в результате лобового столкновения автомобилей на Кутузовском проспекте погиб мужчина, двое пассажиров пострадали. О ДТП сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

РИА Новости / Наталья Селиверстова

По предварительным данным, водитель автомобиля Tesla не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota. От удара машины отбросило на два других автомобиля.

В результате ДТП погиб водитель Tesla. Пассажирки столкнувшихся автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Выяснилось, что за рулём Tesla находился советник по развитию и проектной деятельности Минобразования, генеральный продюсер и автор идеи городского праздника выпускников в Парке Горького, генеральный продюсер и автор идеи ежегодного городского праздника «День Учителя в Кремле» Максим Казарновский.

Как сообщало ИА Регнум, на Московской кольцевой автодороге загорелся автомобиль марки «Газель». Известно о двух сгоревших заживо людях. ЧП произошло на 18-м километре МКАД. По предварительной информации, автомобиль загорелся после ДТП с грузовиком.

В «Газели» заживо сгорели два человека, ещё один пострадал. Он находится в коме.

Пять автомобилей столкнулись на 37-м километре Московской кольцевой автодороги 15 июня.

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Марий Эл днём 14 июня три человека погибли и ещё шестеро пострадали. Автобус столкнулся с легковым автомобилем на федеральной трассе «Вятка».