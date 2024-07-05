Грозный, 5 июля, 2024, 21:54 — ИА Регнум. В Грозном начался Северо-Кавказский окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», призовой фонд которого составил 2,4 млн рублей, сообщила пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

«На пятый окружной хакатон зарегистрировались более 800 человек — это более 100 полноценных команд. Вам предстоит решить поставленные нашими партнёрами задачи на основе искусственного интеллекта. Призовой фонд окружного хакатона — 2 400 000 рублей. Его поделят команды, занявшие первые три места в каждом из кейсов. И уже по традиции, хакатон не обойдётся без образовательной и развлекательной программы», — обратился к участникам первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Также на церемонии открытия присутствовали представители правительства Чеченской Республики. Министерство республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации активно поддерживает развитие искусственного интеллекта в регионе.

«Искусственный интеллект проникает во все сферы нашей жизни: медицину, образование, экологию и другие области. И я хотел бы сказать участникам, чтобы они не воспринимали хакатон, как соревнование, а делали акцент на обмене опытом с другими командами», — сказал на церемонии открытия советник министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ибрагим Мустапаев

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

В Грозном будут соревноваться 109 команд: из них 65 участников принимает участие очно, остальные — онлайн. Все они из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Новосибирской, Волгоградской, Тюменской областей, Республики Дагестан и других. Самому взрослому участнику хакатона Анатолию Вагину из команды «IoTeam» 72 года.

«Мы знаем какую важную роль в нашей жизни играют информационные технологии, а искусственный интеллект становится популярным среди молодёжи. Молодые люди начинают работать в разных ведомствах и внедряют ИИ-технологии. Желаю всем творческих побед!» — сказал на церемонии открытия заместитель министра Чечни по делам молодёжи Джабраил Абдулвагапов.

Окружной хакатон проходит на площадке Грозненского Государственного нефтяного технического университета им. академика М. Д. Миллионщикова

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

«На хакатоне участники могут сформировать и прокачать навыки в области искусственного интеллекта, стать частью IT-сообщества, познакомиться с кейсодержателями, которые могут стать будущими работодателями. Всем успехов и удачи!» –поприветствовал участников проректор по учебной работе академии Ибрагим Гайрабеков.

Командам предстоит решить четыре кейса: Министерство природных ресурсов и экологии России поставило задачу по созданию программного решения для регистрации животных на основе данных с фотоловушек, компания Media Wise предлагает создать инструмент, использующий технологии машинного обучения, для оптимального расположения рекламных щитов в городе с целью максимального охвата аудитории, «Билайн» поставил кейс разработать программный модуль для выравнивания изображений номеров автомобилей, вырезанных из видеопотока, компания RuStorепредлагает участникам создать WEB чат-бота для автоматического ответа на вопросы пользователей и разрешения ошибок в программном коде

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

«Уважаемые участники, я вас всех поздравляю с сегодняшним событием. Я хочу сказать, что в течение этих дней вы все станете победителями: кто-то победит себя, кто-то победит в соревновании, станет лучшим, получит приз. Возьмите всё от этого мероприятия, сегодня в ваш город приехали одни из лучших работодателей страны. Воспользуйтесь этой возможностью, проявите себя!» — дала старт хакатону руководитель отдела цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

Призовой фонд каждого кейса в Грозном составляет 600 тыс. рублей. За первое место участники получат 300 тыс. рублей, за второе 200 тыс. рублей и за третье место 100 тыс. рублей. Также среди очных участников организаторы разыграют ноутбуки от технологического партнёра проекта компании «Сила». А в кейсе компании «Билайн» будет разыгран спецприз от компании DIA Didgital.

В 2024 году в рамках проекта пройдут восемь окружных хакатонов — это гибридные соревнования с главными площадками во всех федеральных округах. Окружные хакатоны уже прошли в Сочи, Москве, Челябинске и Владивостоке. Осенью пройдут хакатоны в Омске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Также в этом сезоне реализуется два других формата хакатонов — всероссийский и международный, которые пройдут в Москве.

По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ добьётся успеха в информационных технологиях через объединение усилий. Глава государства назвал информационные технологии одним из самых интересных и перспективных направлений.