В Грозном стартовал хакатон по ИИ с призовым фондом 2,4 млн рублей
Грозный, 5 июля, 2024, 21:54 — ИА Регнум. В Грозном начался Северо-Кавказский окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», призовой фонд которого составил 2,4 млн рублей, сообщила пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«На пятый окружной хакатон зарегистрировались более 800 человек — это более 100 полноценных команд. Вам предстоит решить поставленные нашими партнёрами задачи на основе искусственного интеллекта. Призовой фонд окружного хакатона — 2 400 000 рублей. Его поделят команды, занявшие первые три места в каждом из кейсов. И уже по традиции, хакатон не обойдётся без образовательной и развлекательной программы», — обратился к участникам первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов
Также на церемонии открытия присутствовали представители правительства Чеченской Республики. Министерство республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации активно поддерживает развитие искусственного интеллекта в регионе.
«Искусственный интеллект проникает во все сферы нашей жизни: медицину, образование, экологию и другие области. И я хотел бы сказать участникам, чтобы они не воспринимали хакатон, как соревнование, а делали акцент на обмене опытом с другими командами», — сказал на церемонии открытия советник министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ибрагим Мустапаев
В Грозном будут соревноваться 109 команд: из них 65 участников принимает участие очно, остальные — онлайн. Все они из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Новосибирской, Волгоградской, Тюменской областей, Республики Дагестан и других. Самому взрослому участнику хакатона Анатолию Вагину из команды «IoTeam» 72 года.
«Мы знаем какую важную роль в нашей жизни играют информационные технологии, а искусственный интеллект становится популярным среди молодёжи. Молодые люди начинают работать в разных ведомствах и внедряют ИИ-технологии. Желаю всем творческих побед!» — сказал на церемонии открытия заместитель министра Чечни по делам молодёжи Джабраил Абдулвагапов.
Окружной хакатон проходит на площадке Грозненского Государственного нефтяного технического университета им. академика М. Д. Миллионщикова
«На хакатоне участники могут сформировать и прокачать навыки в области искусственного интеллекта, стать частью IT-сообщества, познакомиться с кейсодержателями, которые могут стать будущими работодателями. Всем успехов и удачи!» –поприветствовал участников проректор по учебной работе академии Ибрагим Гайрабеков.
Командам предстоит решить четыре кейса: Министерство природных ресурсов и экологии России поставило задачу по созданию программного решения для регистрации животных на основе данных с фотоловушек, компания Media Wise предлагает создать инструмент, использующий технологии машинного обучения, для оптимального расположения рекламных щитов в городе с целью максимального охвата аудитории, «Билайн» поставил кейс разработать программный модуль для выравнивания изображений номеров автомобилей, вырезанных из видеопотока, компания RuStorепредлагает участникам создать WEB чат-бота для автоматического ответа на вопросы пользователей и разрешения ошибок в программном коде
«Уважаемые участники, я вас всех поздравляю с сегодняшним событием. Я хочу сказать, что в течение этих дней вы все станете победителями: кто-то победит себя, кто-то победит в соревновании, станет лучшим, получит приз. Возьмите всё от этого мероприятия, сегодня в ваш город приехали одни из лучших работодателей страны. Воспользуйтесь этой возможностью, проявите себя!» — дала старт хакатону руководитель отдела цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.
Призовой фонд каждого кейса в Грозном составляет 600 тыс. рублей. За первое место участники получат 300 тыс. рублей, за второе 200 тыс. рублей и за третье место 100 тыс. рублей. Также среди очных участников организаторы разыграют ноутбуки от технологического партнёра проекта компании «Сила». А в кейсе компании «Билайн» будет разыгран спецприз от компании DIA Didgital.
В 2024 году в рамках проекта пройдут восемь окружных хакатонов — это гибридные соревнования с главными площадками во всех федеральных округах. Окружные хакатоны уже прошли в Сочи, Москве, Челябинске и Владивостоке. Осенью пройдут хакатоны в Омске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Также в этом сезоне реализуется два других формата хакатонов — всероссийский и международный, которые пройдут в Москве.
По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров.
Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ добьётся успеха в информационных технологиях через объединение усилий. Глава государства назвал информационные технологии одним из самых интересных и перспективных направлений.