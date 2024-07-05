Москва, 5 июля, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который 5 июля прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, улетел до начала сильной грозы в столице, сообщил 5 июля ТАСС дипломатический источник.

Официальное интернет-представительство президента России

«Премьер-министр покинул Москву до начала сильного ливня с грозой», — сказал, в частности, он.

В этот день Москву накрыла непогода: в отдельных районах прошёл сильный дождь, зафиксированы сильные порывы ветра и случаи падения деревьев.

Как передавало ИА Регнум, Виктор Орбан прибыл в Москву 5 июля. На своей странице в соцсети Х он написал, что прилетел в Россию для продолжения «мирной миссии».

По итогам переговоров премьер-министр Венгрии назвал главной задачей его страны на время её председательства в Совете ЕС обеспечение мира в Европе. Он пояснил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта сильно отличаются друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к его завершению, добавил он.

Кроме того, Орбан заявил, что хотел узнать у российского лидера самый короткий путь к достижению мира на Украине. В частности, Орбан спрашивал у Путина, что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает о прекращении огня и мирных переговорах — в какой последовательности их можно провести. И также венгерского премьера интересовало, видение российским президентом Европы после конфликта.

Владимир Путин, в свою очередь, по итогам переговоров отметил, что Орбан излагал в основном западную точку зрения, в том числе по урегулированию конфликта на Украине. Тем не менее, Россия, по его словам, воспринимает визит венгерского премьера как попытку восстановить диалог и придать ему какой-то дополнительный импульс.

Также российский лидер подчеркнул, что РФ остаётся открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но Киев этого не желает. По его словам, украинские спонсоры продолжают пытаться использовать эту страну и её народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией.