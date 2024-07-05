Москва, 5 июля, 2024, 20:50 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов своим приказом отменил сроки носки формы в зоне спецоперации, сообщил 5 июля замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров во время проверки подготовки контрактников на полигонах Московского военного округа.

Минобороны РФ

«Скажу, что приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет. Вышла из строя одежда после штурмовых действий, сразу же бойцу это выдаётся, всё на месте есть, и здесь никаких проблем не должно быть, и их нет», — сказал Евкуров. слова которого приводит телеканал «Звезда».

Он напомнил, что в пунктах постоянной дислокации действует определённый срок носки обмундирования.

Днём ранее Белоусов на совещании под руководством зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева по вопросам комплектования ВС РФ обсудил повышение эффективности отбора в ВС РФ.

Во время совещания Медведев информировал, что порядка 190 тысяч граждан России заключили контракт с Минобороны с начала 2024 года. По его словам, среднесуточный темп набора в объединённую группу войск составляет около тысячи человек.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году контракт с ВС России подписали 540 тыс. военнослужащих, что позволило, по словам на тот момент министра обороны Сергея Шойгу, создать две резервные армии, шесть дивизий.

Кроме того, увеличилось количество полигонов для тренировок войск. Полигоны, на которых проходят тренировки, в том числе перед отправкой в зону СВО, позволяют решать весь комплекс задач боевой подготовки, уточнял Шойгу.