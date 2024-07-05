Москва, 5 июля, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что хотел узнать у российского лидера самый короткий путь к достижению мира на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я хотел узнать, какой путь самый короткий к окончанию конфликта. Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трём важным вопросам», — сказал он на пресс-конференции.

В частности, Орбан спрашивал у Путина, что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает о прекращении огня и мирных переговорах — в какой последовательности их можно провести. И также венгерского премьера интересовало, видение российским президентом Европы после конфликта.

Премьер-министр Венгрии назвал главной задачей его страны на время её председательства в Совете ЕС обеспечение мира в Европе. Также он пояснил, что позиции России и Украины по урегулированию военного конфликта сильно отличаются друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению конфликта, добавил он.

Владимир Путин, в свою очередь, по итогам переговоров отметил, что Орбан излагал в основном западную точку зрения, в том числе по урегулированию конфликта на Украине. Тем не менее, Россия, по его словам, воспринимает визит венгерского премьера как попытку восстановить диалог и придать ему какой-то дополнительный импульс.

Также российский лидер подчеркнул, что РФ остаётся открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но Киев этого не желает. По его словам, украинские спонсоры продолжают пытаться использовать эту страну и её народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией.