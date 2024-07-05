Элиста, 5 июля, 2024, 20:19 — ИА Регнум. В столице Калмыкии Элисте прошли праздничные мероприятия в честь 104-й годовщины Республики. Центральным событием стало торжественное собрание жителей региона в зале заседаний правительства Калмыкии.

kalmyk. er.ru

В ходе мероприятия глава республики Бату Хасиков вручил государственные награды ветеранам труда, руководителям предприятий, деятелям культуры и науки. Ордена имени Героя Советского Союза Басана Городовикова получили семь жителей Калмыкии, которые внесли вклад в её развитие.

Также в рамках празднования Дня Республики по инициативе председателя совета старейшин Эрдне Пашнанова была издана книга, посвящённая династиям Калмыкии. Её презентация прошла с участием представителей 34 калмыцких родов.

В этот день в 1920 году Общекалмыцкий съезд советов принял Декларацию прав трудового калмыцкого народа. Это послужило основой для создания автономной Калмыцкой области, которая впоследствии стала республикой в составе РСФСР.

Данный нормативный акт стал первым, определившим статус национальной государственности калмыцкого народа в советское время. Среди тех, кто подписал тогда резолюцию съезда, были военные начальники, сотрудники административно-хозяйственных органов, партийные деятели, рабочая и сельская молодежь и другие.