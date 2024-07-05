Москва, 5 июля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Airbus, направлявшийся в Минеральные Воды из Москвы, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за отказа метеолокатора. Об этом сообщили экстренные службы региона.

РИА Новости / Алексей Филиппов

«Пассажирский Airbus, летевший из Москвы в Минеральные Воды, вернулся в Шереметьево из-за отказа метеолокатора. Посадка прошла штатно», — приводит «Газета. Ру» слова одного из сотрудников службы.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля в сети появилась видеозапись с участием воздушного судна Ан-2, которое совершило вынужденную посадку в Бурятии самолётом Ан-2. На ней видно, что в результате аварийной посадки самолёт перевернулся. Отмечается, что в связи с произошедшим следственный комитет России возбудил уголовное дело и начал комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

2 июля борт Airbus А320 из Самары благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после сигнала об аварийной посадке из-за возможного разрушения пневматики шасси.

Ранее стало известно, что пассажирский самолёт, который прибыл из Тобольска в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Однако в результате произошедшего никто не пострадал.