Москва, 5 июля, 2024, 19:45 — ИА Регнум. В отдельных районах Москвы прошёл сильный дождь, зафиксированы сильные порывы ветра и случаи падения деревьев, сообщила 5 июля пресс-служба городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.

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«В отдельных районах города идёт сильный ливень. Фиксируются сильные порывы ветра. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду», — сказано в сообщении.

Ведомство также призвало жителей Москвы воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее синоптики отмечали, что в Москве и области 5 июля резко ухудшится погода. Заместитель столичного градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков предупреждал о сильныом дожде с грозой и градом, которые будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20–25 метров в секунду. Непогода сохранится в течение всех суток. Может выпасть свыше половины месячной нормы осадков.

Кроме того, МЧС России информировало, что в 13 регионах России 5 июля ожидаются грозы, ливни и ветер до 27 м/с. По данным ведомства, непогода настигнет Москву, Новгородскую, Калужскую, Иркутскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую, Рязанскую, Тверскую, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую области и Республику Карелия.