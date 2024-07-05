Москва, 5 июля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Украина не намерена возвращать долг Международному валютному фонду (МВФ). Такое мнение 5 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог Юрий Светов, комментируя увеличение задолженности Украины перед МВФ до $13,8 млрд после получения очередного транша в размере 2,2 млрд долларов.

Иван Шилов ИА Регнум

Теперь Украина занимает второе место среди должников МВФ, сместив с этой позиции Египет, долг которого составляет 13,6 млрд долларов. Первое место занимает Аргентина с задолженностью перед МВФ в размере 41,7 млрд долларов.

«Киевский режим полагает, что ему, как Греции, простят долги. Украина считает себя страной, которая стоит на переднем крае в защите демократии, и поэтому уверена, что ей должны платить. И США, и ЕС платят. Страны НАТО договорились о предоставлении военной помощи Украине в размере 40 млрд евро в 2025 году», — отметил политолог.

Если всё-таки речь зайдёт о возврате средств, то Киев надеется на то, что сможет вернуть долги из репараций, которые получит с России. Например, в июле Украина планирует получить 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов. Кроме того, Украина надеется получить 300 млрд долларов от конфискации ЕС и США замороженных российских активов.

В свою очередь доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок отметил, что задолженность Украины МВФ не является самой значительной по сравнению с миллиардами долларов, которые западные страны уже выделили на украинский проект за время специальной военной операции.

«Однако в бюджете Украины нет средств, чтобы покрывать эти долги, учитывая текущее состояние экономики страны. Поэтому Международный валютный фонд нарушает собственные правила, которые ранее применялись к другим государствам, так и не ставшим должниками этой организации. Это свидетельствует о том, что западные страны вынуждены пересматривать свои правила», — подчеркнул эксперт.

Борисёнок напомнил, что помимо Аргентины, Украины и Египта в мире существует множество действительно нуждающихся стран, для которых помощь от МВФ имеет ключевое значение. Если для Украины изменят правила МВФ, то другие страны также могут стремиться к тому, чтобы эти правила были пересмотрены и для них.

По словам эксперта, Запад надеется использовать не только доходы от замороженных российских активов, но и сами российские активы. Однако это слишком рискованный путь уже для самих стран Запада, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, ЕС согласовал направление прибыли от замороженных российских активов в размере €1,5 млрд. Ожидается, что Украина получит средства в июле 2024 года. Планируется, что 90% из этих средств направят на военные нужды Киева, оставшиеся 10% используют на восстановление инфраструктуры Украины.

Как заявили страны G7 по итогам саммита в Италии, Россия должна выплатить Украине 486 млрд долларов ущерба. Оценка основана на данных Всемирного банка и правительства Украины. Страны намерены исследовать все легальные способы взимания средств с России для передачи их Украине.

Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел заявил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными.

Как указал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, страны Запада пренебрегли всеми нормами приличия и превратились в грабителей, игнорирующих цивилизованные правила поведения. Он добавил, что «Большая семёрка» отбирает у России средства, которые страна честно заработала в рамках международных сделок.