* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 5 июля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Прокурор запросил обоняемым в оправдании терроризма режиссёру Евгении Беркович и писательнице Светланы Петрийчук (обе внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по шесть лет лишения свободы, сообщили адвокаты фигуранток.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На вчерашних прениях государственный обвинитель <…> попросила суд признать подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 205.2 УК РФ и назначить наказание Беркович в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года», — говорится в Telegram-канале адвокатов.

Аналогичные наказание прокурор запросил и для Петрийчук.

Защита фигуранток также уточнила, что обвинение попросило оставить без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу. Вместе с тем обвинение просить зачесть в срок отбывания наказания время их задержания и содержания под стражей с 4 мая 2023 года из расчёта 1 день за 1 день.

Продолжение прений сторон назначены на 8 июля. На них выступят Петрийчук, Беркович и её защита.

Как передавало ИА Регнум, в отношении Беркович и Петрийчук возбудили дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма). Причиной для возбуждения против них дела стал спектакль «Финист — Ясный сокол» о женщинах, которые знакомились в соцсетях с представителями радикального ислама.

В мае 2023 года режиссёра и драматурга спектакля задержали. Тогда в социальных сетях появилось видео с читкой пьесы. В произведении следствие увидело признаки оправдания терроризма. Беркович и Петрийчук вину не признали.

В апреле 2024 года дело Беркович и Петрийчук направили во Второй Западный окружной военный суд.