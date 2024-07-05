Москва, 5 июля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про светофор для гномов, тост с пин-кодом, могилу человека-барана и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Майонез

Центральный федеральный округ

В Москве прохожие заметили на газоне странную картину: большой желтый чемодан, из которого торчали ноги в кроссовках. Прохожие решили вызвать полицию, как вдруг из чемодана показалась голова мужчины и его руки. По его объяснению мужчины, которое цитирует «ЧП Москва», в чемодане он просто прятался для «комфортного сна». А на улицу, вероятно, вышел спать ради свежего воздуха.

Очередная номинация на «преступление века» на этот раз пришла из Белгородской области. Здесь случился майонезный грабеж: работник вагонного депо и двое его знакомых вступили в преступный сговор и попытались похитить из вагона 1250 пачек майонеза. Успели спрятать немного в автомобиль и попались. «Может, им очень оливье захотелось?» — задумалась «Белгородчина». Много, много оливье…

Северо-Западный федеральный округ

Машинист петербургского метро забыл, что станция «Чернышевская» закрыта на ремонт и случайно высадил там людей. «1703» пишет, что пассажиры тоже оказались забывчивыми и вышли на пустую платформу, зашагав на выход. Здесь их ждал сюрприз: эскалаторы не работали. Работники на станции все им объяснили и посадили обратно в вагон.

В Пскове от урагана буквально надвое сложился светофор. Его восстановили в укороченном виде: не сильно выше человеческого роста. В народе его прозвали «светофор-гномик». Местная пресса стала обсуждать, не стоит ли еще понаделать таких арт-объектов и заняться «гномизацией» Пскова, чтобы обрести фирменную «фишку». Но увы. «Светофор-гномик на пл. Ленина более не гномик. Усилиями властей и специалистов по обслуживанию светофоров, объект оперативно обрел первоначальный рост и снова смотрит на водителей и пешеходов свысока», — сообщила «Псковская лента новостей».

«Балтийский форпост» заинтересовался скандалом в калининградском зоопарке. Оказалось, что специалисты долгое время неправильно определяли пол ленивца по кличке Бёрди. Его считали самкой, а он оказался самцом. Поэтому у него и не получилось спариться с другим самцом — Збышеком. В зоопарке теперь ломают голову, где взять самку и что делать со Збышеком: он будет «третьим лишним».

Приволжский федеральный округ

В Самаре кондуктор троллейбуса психанула, нервно закрыла все окна в вагоне и ушла восвояси. Она обиделась на водителя, который сказал ей крепкое словцо. «Новости Самары» пишут, что водитель никуда не мог поехать без кондуктора, и троллейбус остался на месте. Пассажирам пришлось пересесть в другие.

А по соседству, в Самарском университете, биологи вылечили крыс от депрессии. Они успешно провели исследование по лечению медикаментозной депрессии, которая может возникать из-за длительного приема некоторых лекарств. «Рад за крыс, у которых теперь все хорошо. Пришла очередь людей», — шутит «Злой самаритянин».

«Сомелье навоза» — такая нетривиальная вакансия появилась в Казани. Причем платить готовы от 150 тысяч рублей! «Аргумент для следующего спора о величине средней зарплаты в Казани», — удивляется «Итиль».

Многострадальный нижегородский фуникулер так и не запустили к обещанному июню. Его планировали открыть еще три года назад, но сроки все переносят, и переносят, и переносят. «У каждой уважающей себя области должен быть многолетний долгострой. Хорошо, что это не метро и не другой объект, реально нужный городу. А всего лишь красивая игрушка. Правда, очень дорогая», — считает «Нижний гиперболоид».

«Башкирский домовой» подсчитал, что жители республики поменяли в банках 580 тысяч монет во время акции «Монетная неделя». Это более 2,7 млн рублей, монетный вес составил 2,8 тонны. В банки поступили монеты всех номиналов, самыми популярными стали 10-рублевые. Всего в России в рамках акции банки получили 31 млн монет на 135 млн рублей.

Южный федеральный округ

В Сочи продают дом Барби, он полностью розовый. «Страновед» узнал, что за особняк площадью 570 квадратных метров просят 290 млн рублей. Продавец на сайте объявлений привлекает покупателей словами, что они такой покупкой исполнят мечту своей девушки. Или могут сдавать дом в аренду и исполнить мечты многих девушек.

Но некоторые девушки мечтают о другом. В МЧС обратился сотрудник одного из центральных пляжей Сочи, сообщив, что в море в одежде зашла женщина, а на берег уже не вышла. Спасатели на катере поискали даму, но ничего не обнаружили. Только утром ее заметили с берега: она лежала на дорожке из буйков в 50 метрах от пляжа. Спасатели подошли туда на катере, чтобы поднять на борт «утонувшую», как вдруг она очнулась. Однако объяснить ничего не смогла, потому что все еще была пьяна, передает «ЧП Сочи». Даме пятьдесят лет.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Ставропольская телега» рассказала, что в Железноводске двое приятелей угнали автомобиль «по ошибке», приняв водителя за наркокурьера и заодно его побив и связав. Вскоре угонщиков обнаружили, машину они бросили. На «народных мстителей» завели уголовное дело.

Уральский федеральный округ

Салон эротического массажа в Кургане открылся в том же доме, что и церковная школа. Но немного повыше: школа находится в офисном здании на втором этаже, а салон — на третьем. На него жалуются в Курганской епархии, передает «ЧП Курган». Салон в свою очередь, кажется, всем доволен и ни на кого не жалуется.

Дикая история из Тюмени. Мужчина напал на жену, чтобы сделать ее похожей на свою любовницу. Любовница — одноглазая. И мужчина решил избавить жену от одного глаза. К счастью, не получилось, пишет «Наш город Тюмень».

Сибирский федеральный округ

Останки кочевника возрастом полторы тысячи лет нашли на Алтае. Интересно, что к человеческому телу был приставлен череп барана. Ученые предположили, что череп использовали в погребальном обряде, чтобы возместить утраченную во время битвы голову. «Катунь 24» рассказывает, что на костях кочевника исследователи обнаружили множественные следы боевых травм от клинкового орудия. Это позволяет предположить, что мужчина активно участвовал в военных сражениях.

Дальневосточный федеральный округ

«Новости Благовещенска и не только» передают удивительную историю о том, как запросто можно лишиться 140 тысяч рублей. Мужчина в Благовещенске гулял в ресторане, хвастал, что «у него много денег», махал банковской картой перед всеми и выкрикивал пин-код. В конце концов выронил карту под стол и не заметил. Ее подобрали, пин-код уже знали — карту опустошили. Виновные найдены.

Город Гижигинск из Магаданской области воссоздадут в виртуальном пространстве: со знаниями, улицами и прочим. «Смотровая вышка» пишет, что Гижигинск был основан в середине XVII века, однако в 1927 году из-за чумы город сожгли, предварительно отправив жителей на лечение в другой населенный пункт.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 14 июля.