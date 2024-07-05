Москва, 5 июля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин открыт к контактам с Великобританий, однако Лондон против, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Global Look Press

Как отметил Песков, Путин открыт к контактам с британской стороной, однако Великобритания настаивает на том, чтобы «не продолжался диалог» между Москвой и Лондоном.

Как передавало ИА Регнум, представитель Кремля ранее отметил, что победа лейбористов на парламентских выборах в Великобритании не внушает оптимизма с точки зрения улучшения российско-британских отношений.

По словам Пескова, Лейбористская партия скорее склонна продолжать линию на отрицание будущего в отношениях Москвы и Лондона. Прежние высказывания лейбористов не говорят о гибкости или стремлении нормализовать отношения.

Лейбористская партия победила на выборах в палату общин — нижнюю палату парламента Великобритании, обеспечив себе больше половины из 650 мест. Риши Сунак, возглавлявший британское правительство с 25 октября 2022 года, признал поражение консерваторов на выборах и покинул пост премьер-министра. В должности премьера его заменил лидер лейбористов Кир Стармер. Он получил мандат на формирование правительства от короля Карла III.

По мнению руководителя Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елены Ананьевой, победа лейбористов не изменит отношение страны к России. Она напомнила, что лейбористы зарекомендовали себя как партия, поддерживающая киевский режим.